Deadpool nie może być częścią grupy superbohaterów. Ryan Reynolds wyjaśnia powody

fot. 20th Century Fox

Reklama

Ryan Reynolds udzielił obszernego wywiadu portalowi The Hollywood Reporter. W rozmowie nie mogło zabraknąć tematu MCU i przyszłości Pyskatego Najemnika. Aktor wyraził stanowcze zdanie: Deadpool nigdy nie powinien zostać członkiem Avengers!

Avengers bez Deadpoola

Ryan Reynolds podał powody, dla których jego zdaniem Deadpool nie pasuje do grupy Avengers:

- Cechą postaci, którą najbardziej uwielbiam, jest to, że jest on wielkim fanem. Jego entuzjazm i pragnienie bycia częścią grupy są ujmujące. To jego nadrzędny wątek — spełnienie marzenia — ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek powinien zostać Avengerem lub X-Manem. Jeśli stanie się częścią którejś grupy, to będzie koniec.

To bynajmniej nie oznacza, że Ryan Reynolds nie chce zobaczyć Deadpoola w filmach takich jak Avengers: Doomsday czy Avengers: Secret Wars. Aktor chętnie wcieliłby się w rolę, ale podkreśla, że Deadpool powinien pozostać outsiderem.

- Deadpool dobrze działa jako postać obok X-Menów i Avengers, ale zawsze musi pozostać outsiderem. Jego marzeniem jest być akceptowanym i docenionym, ale nie może zostać zaakceptowany. Jego mechanizm radzenia sobie ze wstydem za pomocą humoru działa najlepiej wtedy, gdy zmaga się z własnymi niedoskonałościami. Jeśli kiedykolwiek stanie się Avengerem lub X-Manem, będzie to finał jego historii.

fot. Marvel

Dalsze losy Deadpoola

Reynolds wspomniał również, że ma pomysł i wizję na przyszłość Deadpoola, ale nie widzi tego w formie filmu solowego. Postać zawsze miałaby towarzysza, tak jak w Deadpool & Wolverine. Według plotek to właśnie ten film ma szansę doczekać się kontynuacji, choć stanie się to dopiero po premierze obu filmów o Avengers.

Wszystko wskazuje na to, że Deadpoola i Wolverine'a zobaczymy w Avengers: Doomsday.