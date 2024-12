Takiego crossoveru Marvela i DC się nie spodziewaliście. Ryan Reynolds jako charytatywny Deadpool i...

fot. YouTube (Ryan Reynolds)

To już szósty raz, gdy Ryan Reynolds oraz jego małżonka, Blake Lively, zbierają pieniądze na fundację dla chorych dzieci, czyli SickKids. Tym razem aktor postanowił wykorzystać tegoroczną popularność Deadpoola z okazji filmu Deadpool & Wolverine i specjalnie założył ponownie kostium Pyskatego Najemnika. W towarzystwie Kidpoola (Inez Reynolds) postanawia... "wyeliminować chore dzieci."

Kidpool sugeruje, że to "trochę poj*****", a Deadpool szybko się poprawia:

Nie, nie, nie. Chodzi o eliminowanie chorób u dzieci poprzez zachęcanie ludzi do wpłacania dotacji. Będziemy potrzebować do tego pomocy, bo technicznie i ty i ja jesteśmy z kategorii R, a to są dzieci, chore dzieci.

Po chwili na ekranie pojawia się... Lynda Carter, czyli Wonder Woman, która święciła triumfy w telewizji. W wideo nie brakuje też żartów, zabawnego zwrotu akcji, łamania czwartej ściany i... naśmiewania z prawników DC. Pełny filmik opublikował Ryan Reynolds i możecie go obejrzeć poniżej:

Deadpool & Wolverine - różne wersje Deadpoola