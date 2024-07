UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Londynie odbyły się już liczne pokazy pierwszych 35 minut filmu Deadpool & Wolverine - mówimy tu o tym samym fragmencie, który wcześniej został zaprezentowany w Chinach i Korei Południowej. Do sieci właśnie trafiła pierwsza "recenzja" rzeczonego materiału, która nie pozostawia złudzeń: Marvel dzięki Pyskatemu Najemnikowi i Loganowi zmartwychwstaje, a narzekający w ostatnim czasie na MCU fani mogą znów poczuć to co po seansie Avengers: Endgame.

Wspomnianą opinią podzielił się dziennikarz serwisu IGN. Określa on obejrzaną część produkcji mianem "zabawnej, ordynarnej i brutalnej, czego można się było spodziewać po filmie o Deadpoolu". Później natomiast stwierdza:

Początkowe pół godziny jest w rzeczywistości poświęcone dostarczeniu widzom mieszczącego się wewnątrz uniwersum wywodu o tym, jak te postacie mogą być częścią tego samego świata co Kapitan Ameryka, Iron Man i Thor.

Autor wpisu uważa, że "poszukiwanie harmonii między MCU a dawnym filmowym uniwersum X-Menów jest naprawdę satysfakcjonujące", a pojawienie się licznych wariantów i sposób zmontowania ujęć sprawią, iż "czytelnicy komiksów zaczną wymachiwać pięściami w powietrzu" - ten wniosek wzmacnia ujawnienie faktu, że na ekranie zobaczymy "nawiązanie, na które czekaliśmy całe lata" (serwis Comic Book Movie spekuluje, że może chodzić o walkę Wolverine'a i Hulka).

Najmocniejsza jest jednak konkluzja całej "recenzji":

Na pokaz fragmentu filmu Deadpool & Wolverine wszedłem jako były już, obecnie znudzony fan MCU, którego ten chwytliwy projekt w ogóle nie obchodził. Wyszedłem jednak z uśmiechem na twarzy, z ogromną potrzebą zobaczenia całej produkcji i - po raz pierwszy od czasu Końca gry - z prawdziwą nadzieją na świetlaną przyszłość Marvela.

W podobnym tonie w mediach społecznościowych wypowiadają się inni uczestnicy pokazu. Pojawiają się w nich m.in. takie stwierdzenia:

Nigdy w życiu się tak nie śmiałem. Żadna sekunda tego materiału nie została zmarnowana. Najlepszy film Marvela od czasu Endgame. Ryan Reynolds faktycznie może być Jezusem Marvela. Mój poziom ekscytacji tym filmem rozsadził dach w kinie. O mój Boże, to jest szalone! To jest szalone, co dzieje się ze mną po zobaczeniu tych 35 minut!



Wielki powrót uwielbianej postaci

Jak donosi z kolei portal Deadline - i to zupełnie na marginesie innych rewelacji o nadchodzącym filmie Barbaric - w Deadpool & Wolverine pojawi się... Patrick Stewart w roli Charlesa Xaviera! Nie ujawniono żadnych szczegółów powrotu aktora do swojej kultowej roli, ale sposób zaprezentowania tej informacji zaskakuje; nie jest wykluczone, że dziennikarze Deadline nie zdawali sobie sprawy, że wiadomość o obecności Stewarta w produkcji MCU nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Scena po napisach rozczarowuje?

W tę beczkę miodu trzeba jednak wsadzić łyżkę dziegciu. W sieci krążą rozmaite doniesienia, że scena po napisach z Deadpool & Wolverine (potwierdzono, że zobaczymy tylko jedną tego typu sekwencję) może fanów rozczarować. Scooper Daniel Richtman raportuje, że jest ona po prostu "żartem" nawiązującym do jednej ze scen filmu i nie stanowi zapowiedzi przyszłych projektów MCU.

Deadpool & Wolverine nadciągają - w polskich kinach zameldują się już 26 lipca. Dzień wcześniej w naszym kraju będą miały miejsce pokazy przedpremierowe.