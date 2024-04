Deadpool & Wolverine - Taylor Swift pojawi się w filmie? Tak wynika z jej nowej piosenki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

19 kwietnia ukazał się nowy album Taylor Swift zatytułowany The Tortured Poets Department, który aktualnie bije rekordy na Spotify i zdobywa praktycznie same pochlebne recenzje. Fani dostrzegli pewien szczegół, który może nawiązywać do plotek o zaangażowaniu piosenkarki w filmie Deadpool & Wolverine. Przypomnijmy, że od miesięcy mówi się o rzekomej współpracy Swift z filmowcem Shawnem Levy'm. Artystka mogła wystąpić jako Lady Deadpool, ale ostatecznie postać Dazzler wydaje się bardziej prawdopodobna.

Deadpool & Wolverine - Taylor Swift zagra Dazzler?

Ostatni utwór z pierwszej części antologicznego albumu nosi tytuł Clara Bow. Wnikliwi fani zaczęli analizować tekst piosenki, zastanawiając się, czy poniższy fragment nie jest zapowiedzią debiutu Swift w MCU:

- You look like Taylor Swift In this light We're loving it You've got edge, she never did The future's bright Dazzling.

Źródło: Marvel

W powyższym tekście artystka patrzy optymistycznie na bliską przyszłość, co zaskoczyło fanów, ponieważ album opowiada przede wszystkim o przygnębiających uczuciach związanych z rozstaniem. Szczególnie zainteresowanie wzbudził przymiotnik "dazzling" (oślepiająca), co może bezpośrednio nawiązywać do Dazzler.

To dość naciągana teoria, jednak trzeba przyznać, że zdobycie tak kluczowej roli drugoplanowej w dobrze zapowiadającym się filmie, to bez wątpienia dobry powód, aby określić przyszłość jako "oślepiająco jasną".

Deadpool & Wolverine - film trafi do kin 26 lipca 2024 roku.

Zobacz także:

Najśmieszniejsi bohaterowie z filmów [RANKING]

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie tych postaci filmowych, które potrafiły rozbawić znaczącą część widowni, niezależnie od wieku. Zobaczcie, na którym miejscu znalazł się Deadpool oraz inni bohaterowie Marvela.