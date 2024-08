Dlaczego Thor płakał w Deadpool & Wolverine? Najciekawsze teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jednym z najczęściej dyskutowanych momentów w Deadpool & Wolverine było ujrzenie przez Pyskatego Najemnika w siedzibie TVA sceny, w której zapłakany Thor trzyma w ramionach ciężkiego rannego Deadpoola. Było to odwołanie do Thor: Mroczny świat, w którym w oryginalnej scenie bóg piorunów płakał nad Lokim. Możliwe, że był to tylko żart lub pozostałość po jednym z pierwszych koncepcji filmu, który miał być parodią drugiej części przygód Thora z Deadpoolem. W jednym z wywiadów Ryan Reynolds potwierdził, że w tej scenie jest jednak coś więcej i fani mogą spodziewać się, że ma ona większe znaczenie.

Deadpool żartuje z Thora

Pyskatego Najemnika praktycznie nie da się zabić przez jego umiejętność leczenia. Choć scena sugeruje, że Deadpool naprawdę umiera, to może okazać się wyłącznie żartem, jaki bohater zrobił Thorowi. Podczas walki Pyskaty Najemnik mógł zostać ciężko ranny, a Odynson nie wiedział o jego zdolności autoregeneracji. Deadpool wykorzystałby więc tę chwilę, aby dokuczyć swojemu koledze. Wskazówką może być brak powagi głównego bohatera, który uśmiecha się, a nawet ucisza rozpaczającego członka Avengersów.

Deadpool naprawdę umiera

Nie można jednak wykluczyć, że Deadpool naprawdę umiera. Jego obrażenia mogą być na tyle poważne, że nawet autoregeneracja nie pomoże lub bohater utracił tę umiejętność. Bohater prawdopodobnie pojawi się w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars, gdzie spotka się z innymi postaciami z MCU. Jednym z nich może być właśnie Thor, z którym Pyskaty Najemnik zbuduje relacje. Scena pokazana w Deadpool & Wolverine może być więc jednym z najbardziej emocjonalnych momentów w nadchodzących Avengersach. W końcu Pyskaty Najemnik ma coś z Lokiego i właśnie podobny charakter obu postaci może Thorowi przypominać o swoim bracie, dlatego bliżej zwiąże się z Deadpoolem.

Deadpool powie Thorowi, że Loki żyje

A co jeśli Thor wcale nie opłakuje Deadpoola, ale dowiedział się, że Loki żyje? Bóg piorunów stracił swojego brata na początku Avengers: Wojna bez granic. Od tego momentu Thor stał się zupełnie inną osobą, a śmierć bliskich nadal mu ciąży. W emocjonalnej scenie Pyskaty Najemnik może ujawnić bohaterowi, że Loki nie umarł. Miałoby to sens, mając na uwadze, że Deadpool doskonale zdaje sobie sprawę z wydarzeń rozgrywających się w MCU. Powinien mieć świadomość różnych wariantów Lokiego i że jeden z nich poświęcił się, aby utrzymać świętą oś czasu. Thor może się o tym dowiedzieć i zrozumieć, że chociaż jego brat żyje, to już nigdy więcej nie będzie mógł go zobaczyć.

Pan Paradox po prostu próbował manipulować Deadpoolem

Wszystkie te teorie wskazują, że ta scena rzeczywiście się wydarzyła, ale co jeśli, jest to tylko sprytna manipulacja ze strony TVA? Tak potężna organizacja ma zasoby, aby tworzyć i niszczyć światy, a Pan Paradox nie ma nic przeciwko naginaniu zasad dla własnych korzyści. Ma on duże ambicje, aby rozszerzyć swoje wpływy w TVA i jest zdolny do kłamstw, oszustw i wymuszeń. Paradox mógł dokładnie zaplanować ten moment i zmanipulować Deadpoola, aby zaczął wykonywać jego rozkazy. Złoczyńca mógł wykorzystać do tej sceny jednego z wariantów Pyskatego Najemnika, który wcześniej trafił do Pustki lub użyć innej technologii TVA do stworzenia tego nagrania.

Deadpool umiera jako ostatni, a Thor zostaje sam przeciwko wielkiemu zagrożeniu

Ostatnia teoria sugeruje, że superbohaterowie będą mierzyć się z potężnym zagrożeniem, które pokona Avengersów. Na placu boju zostanie tylko Thor oraz Deadpool, ale druga z postaci również ulegnie mocy swojego oponenta. Ponieważ Thor jest bogiem, jest o wiele bardziej wytrzymały od reszty bohaterów. Zatem to właśnie Odynson mógłby najdłużej opierać się potężnemu przeciwnikowi. Antagonista mógłby również bawić się Deadpoolem, ciągle doprowadzając go na skraj śmierci. Po którymś razie to by wystarczyło, aby bezsilny Thor zaczął opłakiwać Pyskatego Najemnika.

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin w całej Polsce.

