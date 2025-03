Twórca serialu Zwerbowany nie traci nadziei. Jest szansa na kontynuację po kasacji?

fot. materiały prasowe

Reklama

Informowaliśmy już, że Netflix skasował serial Zwerbowany. Twórca i showrunner Alexi Hawley opublikował na Instagramie swoją reakcję w formie długiego listu.

Zwerbowany - recenzja 2. sezonu

Alexi Hawley żegna Zwerbowanego

Wspomina w nim, że najpierw telewizja USA Network odrzuciła scenariusz projektu, a potem Netflix zamówił ośmioodcinkowy sezon. Kluczową rolę w zamówieniu odegrał aktor Noah Centineo, który przekonał platformę. Hawley porusza też kwestie trudności – pierwszy sezon kręcono w pandemii, a drugi musiał zostać skrócony z powodu strajku scenarzystów.

– Czy dwa sezony i film to realna opcja? Zrobilibyśmy to bez wahania! Jeśli nie, to wszystko pozostawiliśmy na ekranie. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, gorąco zachęcam. Przysięgam, spodoba wam się!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alexi Hawley (@alexi.hawley) ROZWIŃ ▼

Wciąż ma nadzieję na ewentualne dokończenie historii. Mimo wszystko drugi sezon zamyka wątki i nie pozostawia otwartej historii, w przeciwieństwie do pierwszego. Hawley jednak zaznacza, że mają pomysły na kontynuację.

Zwerbowany jest dostępny na Netflixie.