Deadpool & Wolverine - analiza zwiastuna. Iron Man, 7 cameo X-Menów i przerażające groby

Marvel/20th Century Studios

Deadpool & Wolverine szykują się do podboju nie tylko MCU, ale i całego świata - wczoraj swoją premierę miał drugi pełny zwiastun nadchodzącego filmu Kinowego Uniwersum Marvela. Choć trailer nie zdradza zbyt wiele na temat samej fabuły (wiemy, że włodarze Domu Pomysłów do ujawniania historii podchodzą bardzo ostrożnie), i tak jest on prawdziwą kopalnią easter eggów i innych nawiązań.

W materiale znalazły się więc większe bądź mniejsze odwołania do Ant-Mana, Iron Mana, drugoplanowych X-Menów z uniwersum studia Fox, tajemnicza stacja kosmiczna, uderzające swoim przekazem groby i mnóstwo innych smaczków - najprawdopodobniej poznaliśmy również czas akcji. Na tym jednak wcale nie koniec. Zwiastun przedstawia nam znacznie więcej informacji.

Powstaje także bodaj największe z pytań: czy Wolverine, którego zobaczymy w najbliższej odsłonie MCU, jest tym samym Loganem, którego oglądaliśmy w filmach o mutantach? Cóż, odpowiedź może być zaskakująca...

Deadpool & Wolverine - analiza drugiego zwiastuna. Iron Man, Ant-Man, Doktor Strange i inne easter eggi