Deadpool & Wolverine – najchętniej oglądany zwiastun w historii. Rekord Spider-Man: Bez drogi do domu pobity

fot. Marvel/20th Century Studios

Podczas tegorocznego finału Super Bowl do sieci trafił pierwszy zwiastun Deadpool & Wolverine. Marvel mógł liczyć na wysokie zainteresowanie materiałem, na którym pojawiło się kilka niespodzianek, w tym powrót Pyro z oryginalnej trylogii X-Menów, czy pierwsze spojrzenie na Cassandrę Novą, w którą wciela się Emma Corrin. Disney potwierdził, że trailer pobił rekord popularności, stając się najchętniej oglądanym zwiastunem w historii.

Deadpool & Wolverine - zwiastun filmu pobił rekord Spider-Mana: Bez drogi do domu

Zwiastun Deadpool & Wolverine odtworzono aż 365 mln razy w ciągu 24 godzin. To wynik lepszy o niecałe 10 mln wyświetleń w porównaniu do zwiastuna Spider-Mana: Bez drogi do domu, którego zwiastun w analogicznym okresie obejrzano 355,5 mln razy.

W uzyskaniu tak dużej popularności bez wątpienia pomógł tegoroczny Super Bowl, który to finał rozgrywek NFL stał się najczęściej oglądanym programem telewizyjnych wszechczasów, osiągając 123,7 mln widzów. Mecz futbolu amerykańskiego zgromadził największą widownię w historii telewizji, a bez wątpienia w rekordowych wynikach pomogła obecność Taylor Swift, która kibicowała drużynie Kansas City Chiefs. Według plotek Swift ma pojawić się w filmie w roli Dazzler.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.

