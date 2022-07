Death Note i Talizman - twórcy Stranger Things szykują adaptacje kultowego anime i powieści Stephena Kinga

screen z YouTube

Twórcy Stranger Things, bracia Matt i Ross Dufferowie ogłosili, że zakładają firmę producencką Upside Down Pictures. Panowie wyjawili również kilka projektów, nad którymi ich spółka pracuje we współpracy z Netflixem. Jednym z nich jest nowa adaptacja kultowego anime i mangi Death Note. Będzie to aktorski serial. Twórcy nie podali żadnych szczegółów projektu. Dla przypomnienia Netflix już raz zabrał się za adaptację Death Note w filmie aktorskim z 2017 roku. Niestety nie zebrał on pochlebnych opinii. Nowy projekt nie będzie w żaden sposób związany ze wspomnianą produkcją.

Bohaterem Death Note jest Light Yagami, bystry nastolatek, który pewnego dnia znajduje tytułowy artefakt należący do boga śmierci, Ryuka. Osoba, której imię zostaje zapisane w notatniku umiera. Light postanawia użyć przedmiotu, aby oczyścić świat z przestępców.

Fot. Materiały prasowe

Ponadto Dufferowie ogłosili, że pracują nad serialową adaptacją powieści Talizman autorstwa Stephena Kinga i Petera Strauba. Twórcą projektu jest znany ze swojej pracy przy Stranger Things Curtis Gwinn.

Oto opis fabuły Talizmanu, pochodzący od wydawcy:

Jack Sawyer, dwunastoletni syn chorej na raka aktorki, wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego Murzyna, dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety – jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał.