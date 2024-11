James Gunn potwierdza. Deathstroke pojawi się w DCU

DC

James Gunn potwierdził, że ma plany na postać Deathstroke'a w tworzonym przez niego uniwersum filmowym DC.

Już dwa miesiące temu znana była informacja, że dwóch najbardziej niebezpiecznych przeciwników Batmana ma połączyć siły w nowym filmie DCU, oraz że oficjalnie tworzony jest projekt z Banem i Deathstrokiem. Szczegóły były nieliczne, a żaden reżyser nie był wówczas przypisany do projektu, ale mówiło się, że Matthew Orton, scenarzysta zbliżającego się Captain America: Brave New World, pracuje nad scenariuszem. Wokół filmu wirowały różne plotki, np. taka wedle której nowa produkcja miałaby być crossoverem superzłoczyńców

James Gunn nigdy nie odniósł się do tych pogłosek, ale potwierdził niedawno, że w planach jest wprowadzenie Slade'a Wilsona w jakimś projekcie DCU.

Gdzie James Gunn może umieścić Deathstroke'a?

Deathstroke to wyszkolony zabójca, który wielokrotnie pojedynkował się z Batmanem. Złoczyńca mógłby pojawić się w filmie o grupie Nastoletnich Tytanów, gdyż często bywał przeciwnikiem młodych herosów. Jednak równie prawdopodobne jest jego pojawienie się w Batman: the Brave and the Bold, gdyż wedle Gunna film ma inspirować się serią komiksową Granta Morrisona, a w animowanej adaptacji tej historii pt. Son of Batman Slade Wilson pełni rolę głównego antagonisty.