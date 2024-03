Diuna 2 - Denis Villeneuve dowiedział się, że umierający fan chce obejrzeć film. Poruszający finał historii

materiały prasowe

Reżyser filmu Diuna 2, Denis Villeneuve, postanowił pozwolić umierającemu fanowi obejrzeć produkcję jeszcze przed jej oficjalną premierą - cała sytuacja rozegrała się 1,5 miesiąca temu. Mężczyzna przebywający na oddziale opieki paliatywnej w miejscowości Saguenay-Lac-Saint-Jean w Quebecu poinformował przedstawicieli kanadyjskiej organizacji charytatywnej L'Avant, że zobaczenie Części drugiej jest największym z jego marzeń. Wtedy zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe.

Sprawę w mediach społecznościowych nagłośnił szef L'Avant, Josée Gagnon, który swoim wpisem dotarł m.in. do reżysera Sébastiena Pilote - to właśnie ten ostatni umożliwił Gagnonowi kontakt z twórcą Diuny. Villeneuve miał być absolutnie poruszony historią umierającego fana i z miejsca zaproponował zaproszenie go na światową premierę produkcji w Los Angeles. Sęk w tym, że stan chorego mężczyzny był tak zły, iż nie mógł się on wybrać w żadną podróż. Jak przedstawia to Gagnon:

Denis Villeneuve i jego żona Tanya, która jest producentką filmu, powiedzieli: "OK, moglibyśmy zaprosić go do Los Angeles". Odpowiedziałem: "Nie rozumiecie, on jest u kresu życia, nie ma jak go ruszyć. Nie wiemy nawet, czy będzie tu w przyszłym tygodniu".

Reżyser Diuny 2 nie dał jednak za wygraną. Polecił swojemu asystentowi, aby wybrał się do Saguenay-Lac-Saint-Jean z laptopem reżysera - umierający fan zyskał więc sposobność zobaczenia produkcji. Niestety, w trakcie szpitalnego seansu jego stan pogorszył się na tyle, że mężczyzna stracił przytomność, by kilka godzin później umrzeć.

Gagnon mógł opowiedzieć o tej historii dopiero teraz, już po światowej premierze filmu. W długim wpisie tłumaczy, że dla chorego fana nie liczyło się to, czy zobaczy on zakończenie opowieści, ale sam fakt gestu Villeneuve'a. Co więcej, reżyser Diuny miał powiedzieć szefowi L'Avant:

To właśnie dla niego, dla takiego człowieka, który przed śmiercią powiedział, że chce obejrzeć film, w ogóle je tworzę.

Diuna 2 - prognozy na drugi weekend w box office

Tymczasem Diuna 2 wciąż znakomicie radzi sobie w box office. Dziś na jej koncie w skali globalnej znajduje się już ponad 200 mln USD. Nie jest jednak jasne, czy produkcja zdoła utrzymać pozycję lidera na rynku północnoamerykańskim; szacunki na drugi weekend kształtują się w przedziale 40-45 mln USD. Nieco lepsze prognozy ma Kung Fu Panda 4, która powinna wystartować z wpływami rzędu 45-50 mln USD - walka o pierwsze miejsce będzie więc niezwykle zacięta.

