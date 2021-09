Denis Villeneuve krytykuje filmy MCU. Są kopiami samych siebie

fot. IMDB.com

Denis Villeneuve, czyli reżyser Diuny, której premiera zbliża się wielkimi krokami, skrytykował filmy z Kinowego Uniwersum Marvela. W wywiadzie dla Elmundo, gdy został poproszony o opinię na temat boomu superbohaterskich filmów, powiedział, że jest zbyt wiele filmów Marvela, które są niczym innym niż kopiami samych siebie.

Z kolei w rozmowie z Premiere rozwinął swoją myśl, stwierdzając, że wszystkie filmy MCU są wykonane z tej samej formy.

Niektórzy filmowcy mogą dodać do tego trochę koloru, ale wszyscy tworzą w tej samej fabryce. To niczego nie odbiera filmom, ale mają one określony kształt.

Villeneuve nie jest pierwszym reżyserem, który krytykuje MCU. Przykładowo Martin Scorsese stwierdził, że komiksowe filmy o superbohaterach to nie kino. Nowa wersja Diuny powstała na podstawie kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Film Villeneuve'a, który jest też jego współscenarzystą, trafi do kin 22 października.