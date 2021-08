Diuna - Denis Villeneuve ocenia wersję Davida Lyncha

fot. materiały prasowe

Diuna to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Za reżyserię obrazu odpowiada Denis Villeneuve. Jednak nie jest to pierwsza adaptacja powieści Franka Herberta. W 1984 roku powstał film w reżyserii Davida Lyncha. Twórca skondensował materiał źródłowy do dwóch godzin, pomijając kilka elementów z literackiego oryginału. Produkcja jest uznawana za niewypał, jednak Villeneuve jest bardziej dyplomatyczny w swojej ocenie projektu.

W rozmowie z Empire reżyser stwierdził, że są elementy w filmie Lyncha, które uwielbia i te, z którymi czuje się mniej komfortowo. Dlatego stwierdził, że był połowicznie usatysfakcjonowany po obejrzeniu produkcji. Wiedział, że nadal jest film do zrobienia oparty na książce Herberta, jednak z inną wrażliwością. Nadmienił jednak, że uważa Lyncha za mistrza.

źródło: materiały prasowe

Bohaterem literackiego oryginału jest Paul Atryda, którego ojciec, Leto, otrzymuje we władanie planetę Arrakis, na której wydobywa się bardzo pożądaną z galaktyce substancję, melanż. Wszystko okazuje się spiskiem rodu Harkonnenów, którzy przeprowadzają zamach. Paul zostaje zmuszony wraz z matką do ucieczki na pustynię, gdzie łączy siły z Fremenami, rdzennymi mieszkańcami planety.

Diuna - premiera filmu w polskich kinach 22 października.