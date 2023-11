Denis Villeneuve jednak ekranizuje arcydzieło science fiction!? Scenarzysta się wygadał

escapistmagazine.com

Reklama

Denis Villeneuve najprawdopodobniej pracuje nad adaptacją uznawanej za arcydzieło gatunku science fiction książki Spotkanie z Ramą autorstwa Arthura C. Clarke'a, początku słynnego cyklu traktującego o pierwszym zetknięciu się ludzi z cywilizacją pozaziemską. Choć pierwsze głosy w tej sprawie pojawiły się pod koniec 2021 roku, przez długi czas było o niej cicho. Teraz jednak nowe światło na całą kwestię rzucił Eric Roth, który - jak wszystko na to wskazuje - napisał scenariusz do produkcji.

Laureat Oscara za Forresta Gumpa i scenarzysta takich dzieł jak Diuna, Informator, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona czy Czas krwawego księżyca w podcaście "A Script Apart" stwierdził więc:

Właśnie napisałem film dla Denisa Villeneuve’a... Zobaczymy, jak to się skończy, ale chodzi o czas i przestrzeń - i ogromną samotność. Z całą pewnością idzie też o wieczność.

Dopytywany w całej sprawie przez serwis World of Reel Roth odpowiedział:

Tytuł musi na razie pozostać tajemnicą. Dość powiedzieć, że w wieku 78 lat próbuję znaleźć odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi.

O czym jest Spotkanie z Ramą?

Spotkanie z Ramą to książka wydana pierwotnie w 1973 roku. Jak pisaliśmy w naszej recenzji, do której lektury, jak i nabycia samej powieści, gorąco Was zachęcamy:

W 2130 roku jeszcze za orbitą Jowisza astronomowie wykrywają jednak tajemniczy obiekt, którego rozmiary, prędkość i trajektoria budzą w środowisku naukowym niepokój. Od imienia boga hinduizmu zostaje on nazwany Ramą. Późniejsze zdjęcia wykonane przez sondy kosmiczne wyraźnie sugerują, że musi być wytworem obcej cywilizacji. Rozpoczyna się wyścig z czasem – na spotkanie z nieuchronnie zbliżającym się do Słońca Ramą wyrusza załoga statku Śmiałek pod wodzą komandora Nortona. Nikt nie wie, co odnajdzie ona po wejściu do środka. Ludzka ciekawość i chęć zgłębiania tajemnic są jednak zbyt silne, by i w tym przypadku nie spróbować nazwać nienazwanego...

Nie jest jasne, kiedy Villeneuve miałby się w pełni skupić na Spotkaniu z Ramą. Przypomnijmy, że on sam twierdzi, iż jego kolejnym projektem będzie widowisko Kleopatra.

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction

30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe.