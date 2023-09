Szykujcie się na Sicario 3! Kapitalny film Denisa Villeneuve'a doczeka się kolejnej części

materiały prasowe

Co powiecie na Sicario 3? To już oficjalne: nowa część serii, której pierwszą, rewelacyjną odsłonę wyreżyserował sam Denis Villeneuve, powstaje. O takim obrocie spraw w wywiadzie dla serwisu The Messenger zapewnili producenci Basil Iwanyk i Erica Lee. Pierwszy z nich, nieśmiało zapytany o tę kwestię, ku zaskoczeniu dziennikarza odparł:

Benicio Del Toro O tak... Nie mogę się doczekać Sicario 3. Mógłbym oglądaćgrającego tego gościa w nieskończoność. Może inaczej - ja w ogóle mogę oglądać Benicio w nieskończoność, ale ta jego postać ani trochę się nie starzeje.

Lee dodała:

(Wznowimy prace nad scenariuszem - przyp. aut.) Kiedy faktycznie będzie to możliwe. Musieliśmy to na razie zawiesić, ale pomysł na film jest niesamowity.

Film Sicario zadebiutował w kinach w 2015 roku. Opowiada on historię młodej agentki FBI (Emily Blunt), prowadzonej przez oficera CIA (Josh Brolin), która ma za zadanie dopaść brutalnego szefa kartelu narkotykowego. Del Toro wcielił się natomiast w rolę Alejandro Gillicka, meksykańskiego prokuratora, który po przeszkoleniu przez CIA został zabójcą.

Trzy lata później na ekrany weszła produkcja Sicario 2: Soldado w reżyserii Stefano Sollimy. Swoje role powtórzyli w niej Del Toro i Brolin.

