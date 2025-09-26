Przeczytaj w weekend
Gwiazda Andora zagra w nowej Narnii. W kogo wcieli się Denise Gough

Denise Gough, znana z roli Imperialnej oficer Dedry Meero w serialu Andor, dołącza do obsady nowego filmu ze świata Narnii w reżyserii Grety Gerwig. Jak zapowiada aktorka, wcieli się w kogoś niemiłego.
Tomasz Hudyga
Tagi:  opowieści z narnii: si... 
Gwiezdne Wojny: Andor: sezon 1 fot. Disney+
Denise Gough, najbardziej znana z roli w Andorze, dołączyła do obsady ambitnej nowej adaptacji Netfliksa Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja w reżyserii Grety Gerwig. Gough potwierdziła swój udział w podcaście We’re Not Kidding with Mehdi & Friends, gdzie zdradziła:

Robię film z Gretą Gerwig pod tytułem Narnia. Gram tam kogoś niemiłego, ale to dla dzieci, więc jest okej
.

Nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra. Emma Mackey została już obsadzona jako Jadis, czyli słynna Biała Czarownica. Jej uwaga o „niemiłej” postaci może wskazywać na ciotkę Letty, drobną, lecz zgryźliwą figurę z książki. Z kolei w roli wuja Andrew, kolejnego ważnego złoczyńcy, od dawna typowany jest Daniel Craig. Oprócz Gough w obsadzie potwierdzono również Beatrice Campbell jako Polly Plummer. To już drugi raz, gdy Gough i Campbell występują razem — wcześniej grały matkę i córkę w serialu Skradzione dziecko, dostępnym obecnie na Hulu. W tamtej produkcji Gough wcielała się w Elisę Blix, której córka Lucia (Campbell) została porwana — fabuła z zupełnie innego świata niż zaczarowana Narnia C.S. Lewisa.

W obsadzie nowej Narnii znajdzie się również nominowana do Oscara Carey Mulligan jako matka Digory’ego, a wciąż krążą plotki, że Meryl Streep użyczy głosu Aslanowi. Muzyką zajmie się Mark Ronson, prywatnie zięć Streep.

Opowieści z Narnii - zdjęcia z planu Netflixa

Opowieści z Narnii - materiały z planu filmu Netflixa

Opowieści z Narnii - materiały z planu filmu Netflixa
Źródło: Twitter / X
Źródło: collider.com

Tomasz Hudyga
Tagi:  opowieści z narnii: si... 
naEKRANIE Poleca

