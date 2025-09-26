Gwiazda Andora zagra w nowej Narnii. W kogo wcieli się Denise Gough

fot. Disney+

Denise Gough, najbardziej znana z roli w Andorze, dołączyła do obsady ambitnej nowej adaptacji Netfliksa Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja w reżyserii Grety Gerwig. Gough potwierdziła swój udział w podcaście We’re Not Kidding with Mehdi & Friends, gdzie zdradziła:



Robię film z Gretą Gerwig pod tytułem Narnia. Gram tam kogoś niemiłego, ale to dla dzieci, więc jest okej

Nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra. Emma Mackey została już obsadzona jako Jadis, czyli słynna Biała Czarownica. Jej uwaga o „niemiłej” postaci może wskazywać na ciotkę Letty, drobną, lecz zgryźliwą figurę z książki. Z kolei w roli wuja Andrew, kolejnego ważnego złoczyńcy, od dawna typowany jest Daniel Craig. Oprócz Gough w obsadzie potwierdzono również Beatrice Campbell jako Polly Plummer. To już drugi raz, gdy Gough i Campbell występują razem — wcześniej grały matkę i córkę w serialu Skradzione dziecko, dostępnym obecnie na Hulu. W tamtej produkcji Gough wcielała się w Elisę Blix, której córka Lucia (Campbell) została porwana — fabuła z zupełnie innego świata niż zaczarowana Narnia C.S. Lewisa.

W obsadzie nowej Narnii znajdzie się również nominowana do Oscara Carey Mulligan jako matka Digory’ego, a wciąż krążą plotki, że Meryl Streep użyczy głosu Aslanowi. Muzyką zajmie się Mark Ronson, prywatnie zięć Streep.

