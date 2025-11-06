Reklama
Michael - pierwszy zwiastun! Czy to będzie hit godny Króla Popu?

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun fabularyzowanego filmu o życiu i karierze Michaela Jacksona. Czy owiana tajemnicą i kontrowersjami produkcja ma szansę stać się kinowym hitem? Sprawdźcie zapowiedź i przekonajcie się sami.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Michael Jackson 
michael zwiastun
Michael fot. Kevin Mazur/Lionsgate
Do tej pory śledziliśmy wyłącznie spekulacje na temat filmu biograficznego o Michaelu Jacksonie. W mediach podawano doniesienia o wielu problemach związanych z tą produkcją. Film miał być zbyt długi, unikać kontrowersyjnych tematów, dzielony na dwie części, a nawet jego fragmenty miały iść do kosza. Ile z tego jest prawdą? Możliwe, że nigdy się tego nie dowiemy. Lionsgate za to opublikowało pierwszy zwiastun. Czy to będzie hit porównywalny do największych utworów Króla Popu?

Michael - zwiastun filmu

Oficjalnie zapowiedziano premierę filmu. Michael pojawi się w kinach 24 kwietnia 2026 roku. Mamy też dla Was ujęcia ze zwiastuna i oficjalny plakat produkcji:

Michael - plakat i zdjęcia

Michael - plakat i zdjęcia
fot. Lionsgate
Michael - o czym jest?

Film śledzi losy Michaela Jacksona nie tylko powiązane z muzyką. Pokazuje jego drogę od odkrycia swojego talentu i występów w Jackson Five aż do zostania największą gwiazdą popu na całym świecie. Skupia się na największych hitach, ale i życiu prywatnym oraz genialnych występach z początków kariery.

Przypomnijmy, że w obsadzie znajdują się Jaafar Jackson (bratanek Michaela Jacksona), Coleman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier i Kat Graham. John Logan napisał scenariusz, Antoine Fuqua reżyseruje.

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Michael Jackson 
michael zwiastun
