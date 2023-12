Destiny 2 z nową, egzotyczną misją. Gracze mogą zdobyć łuk Powiernik życzenia

fot. Bungie

Bungie przygotowało kolejną niespodziankę dla graczy. 19 grudnia w Destiny 2 pojawiła się nowa, egzotyczna misja "Pod złą gwiazdą", w której Strażnicy mają okazję ponownie udać się do Czarnego Ogrodu, by znaleźć ukryte tam szczątki ahamkary. Osoby, które ukończą nową misję otrzymają nowy, egzotyczny łuk pasma: Powiernika życzenia. Dodatkowo po każdym ukończeniu cotygodniowej misji będzie można zdobyć cechy wbudowane broni, by dostosować zdobyty łuk do swojego ulubionego stylu rozgrywki.

Powiernik życzenia działa w interesujący sposób. Precyzyjne i ostatnie trafienia ładują energię, którą następnie można wykorzystać do wystrzelenia strzały-pułapki zawieszającej wrogów w powietrzu dzięki mocy Pasma. Oprócz tego pasywna moc łuku zapewnia większe obrażenia w przypadku trafienia zawieszonego oponenta.

Destiny 2 - zwiastun prezentujący łuk Powiernik życzenia