Destiny 2 - Ruina Watażki już w grze. Zwiastun przedstawia nowy loch

Bungie udostępniło drugi loch w ramach dodatku Upadek światła do Destiny 2. Ruina Watażki to ukryta forteca, w której zadaniem Strażników jest zabezpieczenie kości ahamkary, czyli spełniającego życzenia smoka uznawanego za wymarły gatunek. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo na bohaterów czyhać będą liczne siły wroga.

Na śmiałków czekają nowe nagrody do zdobycia, w tym zestaw pancerza oraz Pogrzebany ród, czyli nowa egzotyczna próżniowa broń boczna. Dodatkowo gracze, którym uda się ukończyć Ruinę Watażki przed 3 czerwca 2024 roku, będą mogli kupić dwustronną kamizelkę oraz przypinkę za ukończenie i przypinkę z tytułem.

Warto również przypomnieć, że 28 listopada w Destiny 2 wystartował Sezon Życzenia. Wprowadził on nowe, cotygodniowe misje, przedmioty kosmetyczne do zdobycia oraz szereg innych atrakcji, które dostępne będą w grze aż do premiery Ostatecznego kształtu, którą zaplanowano na 4 czerwca 2024 roku.