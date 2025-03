Gwiazda Stranger Things dołącza do Spider-Mana 4! Zagra nową dziewczynę Petera Parkera?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak czytamy, Sadie Sink, czyli popularna aktorka z serialu Stranger Things, zagra główną rolę kobiecą w filmie Marvela i Sony pod tytułem Spider-Man 4. Tym samym dołączy do Toma Hollanda. Wszystko wskazuje na to, że aktorka wcieli się w dziewczynę Petera Parkera, którego MJ (Zendaya) nie zna wskutek zaklęcia Doktora Strange'a.

Tom Holland na planie The Odyssey - zdjęcia

Sadie Sink w Spider-Manie 4

Według wcześniejszych przecieków główną postacią kobiecą w Spider-Manie 4 będzie Gwen Stacy, czyli bohaterka doskonale znana fanom Pajączka. To właśnie ją Emma Stone grała w serii Niesamowity Spider-Man. Mówiło się, że Peter Parker pozna Gwen Stacy w college’u, do którego teraz się udaje, by studiować. Deadline jednak nie podaje szczegółów roli Sadie Sink. Te informacje pochodzą z wcześniejszych, nieoficjalnych doniesień, więc nie zostały jeszcze potwierdzone. Co ciekawe, wcześniejsze plotki wiązały Sadie Sink z rolą Jean Grey z X-Menów. Oczywiście fani, widząc rude włosy aktorki od razu podają, że musi zagrać Mary Jane Watson, czyli najsłynniejszą dziewczynę Spider-Mana z komiksów, która w MCU jeszcze się nie pojawiła.

fot. materiały prasowe

Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton, którego fani znają z Shang-Chi. Kevin Feige i Amy Pascal są producentami. Nieoficjalnie mówi się, że MJ grana przez Zendayę pojawi się w filmie, ale nie wiadomo, jak duża będzie to rola.

Prace na planie ruszą latem, gdy Tom Holland zakończy kręcenie widowiska The Odyssey w reżyserii Christophera Nolana. Zdjęcia do tego filmu obecnie trwają.