Destiny 2: Ostateczny kształt - rusza wyścig o tytuł Pierwszych na świecie. Śmiałkowie mogą zdobyć wyjątkową kurtkę

fot. Bungie

Już dziś, 7 czerwca, o godzinie 18;30 Bungie i Twitch Rivals będą relacjonować wyścig o tytuł Pierwszych na świecie w Skraju zbawienia, czyli nowym najeździe wprowadzonym w rozszerzeniu Ostateczny kształt do Destiny 2. Gracze będą walczyć o to, by to właśnie ich drużyna ogniowa jako pierwsza odniosła sukces w starciu ze Świadkiem, a ci, którym uda się ten wyczyn, otrzymają nie tylko tytuł, ale też okolicznościowe pasy i grafikę przygotowaną przez szwedzkiego artystę, Ohlac'a. Widzowie, którzy będą śledzić te zmagania, będą zaś mogli zdobyć ekskluzywne emblematy przyznawane w ramach dropów Twitch.

Również 7 czerwca, ale o godzinie 19:00, włączony zostanie tryb Próby w Skraju zbawienia, przeznaczony dla doświadczonych i nieobawiających się wyzwań Strażników.

Gracze, którym uda ukończyć się nowy najazd przed 25 czerwca, godziną 18:59 czasu polskiego, odblokują możliwość zakupu dwóch produktów w sklepie Bungie: ekskluzywnej kurtki oraz torby typu sling marki Chrome Industries.

fot. Bungie