Destiny 2: Ostateczny kształt - dziś premiera dodatku. Soundtrack trafił do sieci

fot. Bungie

Reklama

4 czerwca na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S) debiutuje Destiny 2: Ostateczny kształt, czyli rozszerzenie będące zarazem ostatnim rozdziale sagi o Świetle i Ciemności. Strażnicy, w których wcielają się gracze, będą mieli okazję zakończyć wielką wojnę i zmierzyć się ze swoim największym wrogiem, Świadkiem.

Dodatek wprowadza nową historię oraz miejsce docelowe: Blade serce znajdujące się we wnętrzu Wędrowca. Nie brakuje również nowych, pryzmatycznych mocy oraz wyposażenia do zdobycia. Kolejne atrakcje pojawią się już 7 czerwca - wtedy zadebiutuje najnowszy najazd, Skraj Zbawienia. Będzie to aktywność przeznaczona dla sześcioosobowych drużyn doświadczonych graczy, którzy będą mieli okazję zmierzyć się z wyjątkowo wymagającymi wyzwaniami. 11 lipca swoją premierę będą mieć Echa - pierwszy z trzech zaplanowanych przez Bungie epizodów, które ukażą się w roku Ostatecznego kształtu. Będą one wprowadzać nowe zadania, historie i nagrody.

Destiny 2: The Final Shape - soundtrack

Bungie udostępniło w sieci również soundtrack z Ostatecznego kształtu. Ścieżki dźwiękowej, na którą składa się 39 utworów, możecie posłuchać w serwisie YouTube.