Destiny 2 – sezon 13. wkrótce wystartuje. Poznaj szczegóły

Bungie

Destiny 2 nie przestaje się rozwijać i Bungie dba o to, by gracze mieli po co regularnie wracać do tej produkcji. Teraz poinformowano, że już 9 lutego rozpocznie się kolejny, 13. już sezon rozgrywek, tym razem nazwany Sezonem Wybrańców i potrwa on do 11 maja. Na graczy czeka sporo atrakcji – począwszy od nowego wyposażenia do zdobycia, a na nowych i powracających szturmach kończąc.

Do gry powrócą dwa szturmy z pierwszej części, a mianowicie Jaskinia Diabłów i Upadły S.A.B.E.R. Później odblokowany zostanie zupełnie nowy szturm, Poligon, w którym Strażnicy zmierzą się z Kombinatem w walce o dalsze losy Ostatniego Miasta. Przygotowano też kolejną aktywność – Pola bitewne, w których trzyosobowe drużyny stoczą rytualną walkę z wojownikami Caiatl.

Oczywiście nie zabraknie też zupełnie nowego sprzętu do zdobycia. Osoby z przepustką sezonową już na samym starcie otrzymają sezonowy zestaw pancerza oraz egzotyczny łuk Wróżba Ticuu umożliwiający wypuszczanie kilku słonecznych strzał namierzających cele. Oprócz tego do zdobycia będzie ponad 25 legendarnych, egzotycznych i rytualnych broni.