The Medium - kontrowersyjne graffiti znikną z gry w najbliższej aktualizacji

Bloober Team

The Medium to najnowszy horror od polskiego studia Bloober Team. Koszty jej produkcji i marketingu zwróciły się po zaledwie 24 godzinach, a i oceny w branżowych mediach są naprawdę bardzo przyzwoite. Nie obyło się jednak bez pewnych kontrowersji, które szybko wyłapali spostrzegawczy gracze. W wirtualnym Krakowie można natknąć się na dwa specyficzne graffiti: jedno z nich przedstawia osiem gwiazd (***** ***), drugie zaś napis "bestia z Wadowic", który nawiązuje do filmu opublikowanego w serwisie YouTube kilka lat temu.

Okazuje się jednak, że umieszczenie w grze tych napisów nie było zamysłem deweloperów, a przynajmniej nie wszystkich. Serwis Polygamia skontaktował się w tej sprawie z ekipą Bloober Team i otrzymał odpowiedź, że wspominane powyżej graffiti zostaną usunięte w kolejnej aktualizacji.

Większość z nas w firmie dowiedziała się o tym fakcie z internetu. W Bloober Team pracuje ponad 100 osób - o różnych poglądach politycznych czy religijnych. Jako firma mamy zasadę tolerancji w stosunku do wszystkich bez względu na ich spojrzenie na świat i nie bawimy się w politykę. Błąd zostanie naprawiony w kolejnym updacie.

The Medium dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Produkcja dostępna jest w ramach abonamentu Xbox Game Pass.