Destruction AllStars - obszerny materiał przedstawia rozgrywkę. Szykuje się hit?

SIE

W sieci pojawiło się kolejne State of Play, tym razem w pełni poświęcone jednej grze - Destruction AllStars od studia Lucid Games, które trafi do graczy już na początku lutego. Materiał przedstawia najważniejsze aspekty rozgrywki, w tym jej zasady, dostępne tryby czy plany na przyszłość.

Destruction AllStars to efektowna gra akcji, która nastawiona jest na walki pojazdów na arenach. Zabawa oferuje jednak znacznie więcej, niż tylko rozbijanie wrogich samochodów. Mamy tu też możliwość opuszczenia naszego wehikułu i przejęcia czy wysadzenia tych, którymi poruszają się oponenci, a także skakania czy biegania po ścianach. Kilka trybów rozgrywki ma sprawić, że nie będziemy się tutaj nudzić.

Poza rozgrywką online przewidziano też kilka opcji dla osób, które preferują zabawę solo. Możemy więc wziąć udział w potyczkach z botami, a także zapoznać się z krótkimi historiami poszczególnych postaci w serii wyzwań.

Podczas gry zdobędziemy wirtualną walutę, którą będziemy mogli przeznaczyć na zakup wirtualnych przedmiotów. Wyraźnie zaznaczono jednak, że wpłyną one wyłącznie na kosmetykę i nie będą miały wpływu na nasze zdolności bojowe. Na koniec wideo zapowiedziano, że to wszystko to dopiero początek i deweloperzy będą regularnie rozwijać swoje dzieło.

Destruction AllStars zadebiutuje 2 lutego, wyłącznie na PS5. Gra będzie dostępna w ramach abonamentu PlayStation Plus bez dodatkowych opłat.