PlayStation Plus - oferta na luty 2021 ujawniona. Abonenci otrzymają zestaw świetnych gier!

Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na luty 2021. Gracze raczej nie mają powodów do niezadowolenia, bo w usłudze pojawią się trzy gry, z czego dla dwóch będzie to debiut na rynku. Posiadacze PlayStation 4 otrzymają przyjemne Concrete Genie, a PS5 - Destruction AllStars. Trzecim tytułem, dostępnym na obu tych platformach, będzie zaś Control: Ultimate Edition, czyli nowe, kompletne wydanie świetnego tytułu z 2019 roku, oferujące nie tylko wszystkie dodatki, ale też ray tracing czy możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę na nowej generacji konsol.

Zobaczcie też wideo PlayStation Access, które przedstawia lutową aktualizację i pozwala zapoznać się z grami, które wkrótce trafią do PS Plus.

Wszystkie trzy gry pojawią się w usłudze 2 lutego. Do tego dnia można też przypisać do konta produkcje ze stycznia, czyli Greedfall, Shadow of the Tomb Raider oraz Maneater. Warto o tym pamiętać, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, a planujecie ograć któryś z tych trzech tytułów.