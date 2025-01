fot. HBO

Fani kina i telewizji od lat spierają się o tytuł najlepszego filmu lub serialu w historii. Często jednak w podobnych rankingach przewijają się te same produkcje. Breaking Bad, Rodzina Soprano, Gra o tron, Prawo ulicy, czy 1. sezon Detektywa to kilka z przykładów. Dziś legendy jednego z nich powróciły do swoich ról w ramach reklamy, której celem jest promowanie znaczenia Teksasu w branży filmowej.

Rust Cohle i Martin Hart z Detektywa powracają!

Ikony Kiedy Harry poznał Sully również powróciły w nowej reklamie

1. sezon Detektywa przeszedł do historii i uważany jest za jedną z najlepszych produkcji telewizyjnych. Matthew McConaughey w roli Rusta Cohle'a stał się ikoniczną postacią, która nie byłaby jednak taka sama gdyby nie jego towarzysz Marty, którego zagrał Woody Harrelson. Obaj aktorzy są bliskimi przyjaciółmi, a nowa reklama z ich udziałem pokazała, jak ci powracają do swoich ikonicznych ról. Nie jest to reklama prześmiewcza ani żadnego konkretnego produktu. Obaj aktorzy za to nie zgadzają się z obecną polityką Hollywood i tym, jaki monopol Kalifornia ma na tworzenie jakościowych produkcji kinowych oraz serialowych. Ich celem jest rozwarstwienie branży filmowej i przeniesienie jej części do rodzinnego Teksasu, gdzie miałoby się kręcić więcej filmów oraz seriali.

Co ciekawe, reklama została napisana i nakręcona przez Nica Pizzolatto, czyli scenarzysty pierwszych dwóch sezonów Detektywa. Później jego drogi z serialem HBO się rozeszły.

