Detektyw Murdoch - kryminalny serial powraca z 12. sezonem na Epic Drama. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Detektyw Murdoch to serial, którego akcja toczy się pod koniec XIX w. w Toronto. Tytułowy detektyw wykorzystuje w pracy innowacyjne metody, co nie podoba się policjantom przywykłym do tradycyjnych technik śledczych. Produkcja powraca z 12. sezonem, w którym Murdoch i dr Ogden pogodzili się już z utratą nienarodzonego dziecka i zbudowali swój wymarzony dom. Julia rywalizuje ze swoim kolegą na studiach, po których będzie mogła wykonywać zawód chirurga. Z kolei sierżant Crabtree leczy w tym czasie złamane serce.

To nie koniec emocji w nowej serii! Świat Brackenreida wywróci się do góry nogami, gdy dotknie go osobista i zawodowa tragedia. Higgins będzie przygotowywał się do ślubu z narzeczoną z wyższych sfer i stanie się nieznośnym snobem. Watts – podczas prowadzonego przeciwko niemu śledztwa – okaże się znacznie bardziej skomplikowaną osobą. Natomiast Violet Hart ujawni bezwzględną ambicję, którą będzie musiał przyhamować Brackenreid.

Do obsady 12. sezonu dołączyli Sophie McShera (Downton Abbey), Elvis Stojko (Simpsonowie), Patrick McKenna (The Red Green Show) i Colin Mochrie (W końcu czyje to życie?). Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź nowej serii, którą już od przyszłego tygodnia będzie można oglądać na Epic Drama.

Detektyw Murdoch - zapowiedź 12. sezonu

Obsada: Yannick Bisson, Helene Joy, Thomas Craig, Jonny Harris, Lachlan Murdoch, Jonny Harris, Sganice Banron, Daniel Maslany. Twórcami serialu są Maureen Jennings, Cal Coons i Alexandra Zarowny.

Nowa seria będzie liczyć 18 godzinnych odcinków.

Detektyw Murdoch – premiera dwóch pierwszych odcinków 12. sezonu 2 sierpnia o 19:30 na kanale Epic Drama. Kolejne, podwójne odcinki, w dni powszednie o tej samej porze.