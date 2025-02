Pierwsze zdjęcia z 4. sezonu Bridgertonów! Bal maskowy, świetna scenografia i obietnica dla fanów książek

fot. Netflix

Reklama

Bridgertonowie to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa, którego losy śledzi całe mnóstwo fanów na całym świecie. Premiera 4. sezonu nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale z okazji Walentynek platforma streamingowa przeprowadziła specjalne wydarzenie pod nazwą Sezonu Miłości. Wzięła w nim udział m.in. showrunnerka, a w trakcie opublikowano pierwsze zdjęcia, a także wideo zza kulis.

Oto szalone i dziwaczne tytuły filmów

Pierwsze zdjęcia z 4. sezonu Bridgertonów!

Do premiery 4. sezonu Bridgertonów pozostało jeszcze pewnie sporo czasu. Jess Brownell, showrunnerka, obiecała jednak coś, co spodoba się fanom książkowego oryginału. Jej zdaniem najnowsza seria będzie najwierniejszą do tej pory adaptacją.

Pokazano też pierwsze zdjęcia, które dają lepszy pogląd na scenografie i kostiumy. Te, jak zwykle, robią wrażenie, a podczas 1. odcinka mamy zobaczyć bal maskowy. Przekonajcie się też, jak wygląda nowa para głównych bohaterów - w tych rolach: Luke Thompson oraz Yerin Ha.

Sprawdźcie sami.

Bridgertonowie - szczegóły 4. sezonu

Jonathan Bailey potwierdził, że powróci jako Anthony Bridgerton. Ma pojawić się w kilku kluczowych momentach sezonu. Zapowiedział, że na planie spędzi kilka tygodni.

W centrum jest Benedict Bridgerton, który zmienia nastawienie do miłości po tym, jak poznaje tajemniczą Srebrną Damę na jednym z balów maskowych. Projekt oparty jest na trzeciej powieści serii autorstwa Julii Quinn. W niej Sophie Beckett zwana jest Srebrną Damą. Jest ona nieślubną córką hrabiego i jednej z jego pokojówek. Dorastała w domu ojca, ale on nigdy otwarcie nie uznał jej za swoją córkę.

Jess Brownell jest showrunnerką czwartego sezonu. Zapowiadała, że widzowie muszą poczekać na premierę około dwóch lat. Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica oraz Chris Van Dusen są producentami wykonawczymi serialu.

Seriale kostiumowe - galeria dla weteranów, którzy chcą jeszcze więcej tytułów