fot. HBO

Reklama

1. sezon serialu Detektyw jest wszem i wobec ochrzczony mianem jednej z najlepszych produkcji telewizyjnych w historii, czego dowodem są bardzo wysokie oceny od krytyków. Matthew McConaughey i Woody Harrelson w rolach głównych zachwycili i żadna późniejsza seria nie była w stanie dorównać oryginałowi. Twórca serialu, Nic Pizzolatto, pracował nad sezonem drugim i trzecim, ale przy okazji Krainy nocy zdecydował się na zrezygnowanie z udziału w tworzeniu tego sezonu. Można było odnieść wrażenie po jego wpisach w mediach społecznościowych, że podobnie do fanów nie był zadowolony z tego, w jakim kierunku poszła seria, którą stworzył.

Fani od lat domagali się powrotu swoich ulubionych postaci z 1. sezonu i jakości, którą nieśli ze swoimi występami aktorzy. Matthew McConaughey i Woody Harrelson przy okazji amerykańskiego SuperBowl 2025 wystąpili w reklamie, w której powtórzyli role legendarnych detektywów, aby promować tworzenie filmów w Teksasie, z którego pochodzą. Teraz, być może, czeka nas rychły i prawdziwy powrót Rusta Cohle'a i Marty'ego Harta.

Dlaczego nikt z Cobra Kai nie pojawił się w Karate Kid: Legendy? Powód jest oczywisty

Nic Pizzolatto w podcaście Nothing Left Unsaid przyznał, że ma w głowie pomysł, jak doprowadzić do powrotu tych bohaterów. Co więcej - aktorzy wydają się na to chętni:

Mam kolejną historię dla Rusta i Marty'ego. Kto wie, może któregoś dnia ją zrobimy? Znów skupia się na postaciach. Nie jest to coś, co już mam napisane. To tylko pomysł w mojej głowie. Rozmawialiśmy o powrocie i zrobieniu tego razem. Wydaje mi się, że chłopaki też są na to chętni. Teraz to kwestia tego, czy to się kiedykolwiek faktycznie wydarzy.

Aktorzy po latach od premiery 1. sezonu nadal ciepło wypowiadali się o produkcji i wskazywali na to, że sezon z ich udziałem był ich ulubionym. Można zatem wnioskować, że przy odpowiednim pomyśle faktycznie byliby chętni na powrót do świata pełnego tajemnic i moralnie wątpliwych postaci.

Detektyw - ranking najlepszych odcinków serialu

Ale czy 1. sezon jest naprawdę tak dobry, jak się mówi? Sprawdźcie oceny krytyków.