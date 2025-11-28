2K Games sięga po sportową licencję. Czyżby kolejna odsłona serii FIFA?

fot. EA

Firma potwierdziła, że trwają intensywne prace nad tym projektem, choć na ten moment nie jest gotowa do ujawnienia konkretów dotyczących samej dyscypliny sportu czy daty premiery. Ta enigmatyczna zapowiedź natychmiast uruchomiła machinę spekulacji wśród graczy. Fani zastanawiają się, jaki sport mógłby być tematem nowej gry.

2K ma już ugruntowaną pozycję w grach koszykarskich i wrestlingu, co prowadzi do pytań, po jaką inną, popularną dyscyplinę wydawca sięgnie. Największe szanse padają na serię FIFA, z którą Electronic Arts rozstało się kilka lat temu, aczkolwiek wydawca może nas zaskoczyć i wyciągnąć z szafy inne serie, jak np. boks czy NHL, który przed laty również znajdował się w rękach 2K Games.

Informacja o zapowiedzi nowej sportowej marki w portfolio wydawcy ujawnił Matt McKie, który w przeszłości pracował m.in. w EA Sports właśnie nad serią FIFA.