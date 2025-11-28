placeholder
Reklama
placeholder

2K Games sięga po sportową licencję. Czyżby kolejna odsłona serii FIFA?

Wydawca gier wideo, 2K Games, znany z takich serii jak NBA 2K i WWE 2K, pracuje nad zupełnie nową, dużą franczyzą sportową.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  fifa 
2K Sports plotka
FIFA 22 fot. EA
Reklama

Firma potwierdziła, że trwają intensywne prace nad tym projektem, choć na ten moment nie jest gotowa do ujawnienia konkretów dotyczących samej dyscypliny sportu czy daty premiery. Ta enigmatyczna zapowiedź natychmiast uruchomiła machinę spekulacji wśród graczy. Fani zastanawiają się, jaki sport mógłby być tematem nowej gry.

2K ma już ugruntowaną pozycję w grach koszykarskich i wrestlingu, co prowadzi do pytań, po jaką inną, popularną dyscyplinę wydawca sięgnie. Największe szanse padają na serię FIFA, z którą Electronic Arts rozstało się kilka lat temu, aczkolwiek wydawca może nas zaskoczyć i wyciągnąć z szafy inne serie, jak np. boks czy NHL, który przed laty również znajdował się w rękach 2K Games.

Informacja o zapowiedzi nowej sportowej marki w portfolio wydawcy ujawnił Matt McKie, który w przeszłości pracował m.in. w EA Sports właśnie nad serią FIFA.

Źródło: LinkedIn

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  fifa 
2K Sports plotka
Reklama
placeholder
Powiązane treści
FIFA Heroes
-

Nadciąga pierwsza FIFA po głośnym rozstaniu z EA Sports

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), we współpracy ze studiami Solace oraz Enver...

FIFA International Soccer
-

Piotr Świerczewski walczy o pieniądze z EA. Chodzi o okładkę gry FIFA z 1993 roku

Na okładce pierwszej gry z serii FIFA pojawił się Piotr Świerczewski. Okazuje się jednak, że repr...

EA Sports FC
-

EA Sports FC to następca serii FIFA. Electronic Arts rozpoczyna promocję nowej marki

Electronic Arts pokazało, jak będzie wyglądać logo EA Sports FC, czyli marki będącej następcą pop...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Benedict Cumberbatch - World of Tanks (Świąteczne Operacje 2026)
-

Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025

2 11. Superman (2025) - 83%
-

Superman - szkice koncepcyjne Baby Joeya i kaiju. Mr. Handsome mógł wyglądać jak z filmu del Toro!

3 Iron Man i Doktor Doom
-
Plotka

Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?

4 Casino Royale
-

Nie każdy remake to paździerz! Te tytuły pobiły na głowę oryginały

5 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Netflix szykuje rom-com na podstawie głośnej książki. „Czytelnicy będą zachwyceni”

6 Fortnite The Lost Chapter: Yuki’s Revenge
-

Zwiastun animacji The Lost Chapter: Yuki's Revenge. To nowa historia w uniwersum Kill Bill

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e17

SpongeBob Kanciastoporty

s33e09

The Graham Norton Show

s42e60

s2025e82

Occupation double

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Karen Gillan
Karen Gillan

ur. 1987, kończy 38 lat

Alan Ritchson
Alan Ritchson

ur. 1984, kończy 41 lat

Colman Domingo
Colman Domingo

ur. 1969, kończy 56 lat

Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead

ur. 1984, kończy 41 lat

Aimee Garcia
Aimee Garcia

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV