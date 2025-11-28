Czy na The Game Awards 2025 zobaczymy nowy materiał z Wiedźmina 4? Twórcy odpowiadają
Wiedźmin 4 został uznany za najbardziej wyczekiwaną grą gali The Game Awards. Czy to oznacza, że CD Projekt pokaże jakieś materiały z gry? Znamy odpowiedź.
Tegoroczna gala The Game Awards, która odbędzie się 12 grudnia, będzie miała gorzko-słodki posmak dla fanów Wiedźmina. Choć najnowsza odsłona sagi CD Projekt RED została zgłoszona w kategorii „Najbardziej Wyczekiwana Gra”, fani nie powinni spodziewać się żadnych nowych materiałów. Firma oficjalnie potwierdziła, że projekt nie pojawi się podczas ceremonii.
Michał Nowakowski, wiceprezes CD Projekt podziękował fanom za nominację i oddane głosy, ale jednocześnie rozwiał nadzieje na jakąkolwiek prezentację gry Wiedźmin 4 na gali.
Źródło: X.com
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat