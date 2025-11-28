Czy na The Game Awards 2025 zobaczymy nowy materiał z Wiedźmina 4? Twórcy odpowiadają

fot. CD Projekt

Tegoroczna gala The Game Awards, która odbędzie się 12 grudnia, będzie miała gorzko-słodki posmak dla fanów Wiedźmina. Choć najnowsza odsłona sagi CD Projekt RED została zgłoszona w kategorii „Najbardziej Wyczekiwana Gra”, fani nie powinni spodziewać się żadnych nowych materiałów. Firma oficjalnie potwierdziła, że projekt nie pojawi się podczas ceremonii.

Michał Nowakowski, wiceprezes CD Projekt podziękował fanom za nominację i oddane głosy, ale jednocześnie rozwiał nadzieje na jakąkolwiek prezentację gry Wiedźmin 4 na gali.

Bardzo się cieszę, że The Witcher 4 został nominowany w kategorii Najbardziej Wyczekiwana Gra na The Game Awards. Dziękuję wszystkim, którzy już zagłosowali – wasze wsparcie bardzo wiele dla nas znaczy. Nie przywieziemy na tegoroczne TGA żadnych nowych treści, ale, jak zawsze, z niecierpliwością czekamy na ceremonię i świętowanie tej wspaniałej nocy dla naszej branży razem z wami.