Chcecie remake'u pierwszego Devil May Cry? Hideki Kamiya również!

W grudniu poinformowano, że Hideki Kamiya wraz z dawnymi współpracownikami założył studio Clovers, które wraz z Capcom robi Ōkami 2 – kontynuację ciepło przyjętej produkcji z 2006 roku. Współpraca słynnego twórcy z japońską firmą sprawiła, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, jakie możliwości mogłaby ona otworzyć w przyszłości. Wygląda na to, że rozmyśla o tym również sam Kamiya, ponieważ w filmie opublikowanym w serwisie YouTube przyznał, że chętnie stworzyłby remake pierwszego Devil May Cry i... nie tylko.

Jeśli chodzi o remake Devil May Cry, to oczywiście, że chciałbym się tym zająć. Zwykle nie wracam do swoich gier po premierze i DMC nie jest wyjątkiem, ale od czasu do czasu trafiam na fragmenty rozgrywki i myślę sobie, że to naprawdę wygląda jak projekt sprzed 24 lat.

Przy dzisiejszej technologii i podejściu do projektowania gier naturalnie chciałbym stworzyć to wszystko od zera. Jeśli kiedykolwiek do tego dojdzie... cóż, nie myślę o takich rzeczach na poważnie, dopóki naprawdę się nie dzieją, więc na razie nie mam nic konkretnego na myśli. Jeśli jednak nadejdzie odpowiedni moment, coś wymyślę. Tym się zajmuję!

– Capcom, zostawcie to mnie! A przy okazji – dajcie mi też Viewtiful Joe – powiedział Kamiya.