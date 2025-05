To studio właśnie nabyło prawa do thrillera science fiction inspirowanego powieścią Marka Twaina

Fot. Dwie Siostry

Buffalo 8 nabyło prawa do światowej dystrybucji thrillera science fiction Devil’s Play, początkowo zatytułowanego The Wheels of Heaven. Jedną z głównych ról w filmie gra Mickey Rourke, laureat Oscara i zwycięzca Złotego Globu za występ w Zapaśniku z 2008 roku. Co wiemy o projekcie?

Nadchodzi nowy thriller science fiction

Devil’s Play jest inspirowane powieścią Tajemniczy nieznajomy autorstwa Marka Twaina, która porusza tematy wiary, przeznaczenia oraz dualizmu dobra i zła. Fabuła filmu opowiada historię nastoletniej Ivy, która jest uwięziona w jednym domu z agresywnym ojczymem i oziębłą matką. Dziewczyna znajduje wybawienie w osobie tajemniczego chłopaka, który podaje się za upadłego anioła Lucyfera, wysłanego na Ziemię, by być jej przewodnikiem. Bohaterka zaczyna trenować pod jego okiem, by wypełnić mrożącą krew w żyłach misję: zabić amerykańskiego teleewangelistę, który ma skrywać straszny sekret pod świątobliwą fasadą.

Za reżyserię odpowiada Ben Charles Edwards. W obsadzie są Mickey Rourke (teleewangelista), Dessy Tenekedjieva (matka), Gary Stretch (ojczym), Eleonora Ivanova (Iva), Geoff Bell i Dimitar Nikolov. Gościnnie pojawią się Lee Ryan i Nicky Whelan.

