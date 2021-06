Dexter - syn protagonisty pojawi się w 9. sezonie? Zobaczcie teaser z okazji Dnia Ojca

fot. materiały prasowe

9. sezon Dextera, serialu, w którym Michael C. Hall powróci do roli seryjnego mordercy, nadchodzi coraz większymi krokami. Prace na planie nowej odsłony, mającej wynagrodzić widzom nie najlepiej przyjęty finał 8. serii, trwają już bowiem od kilku miesięcy. Nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek i nowych postaci. Może się jednak okazać, że do serialu powróci nieco zapomniany bohater znany z kilku sezonów produkcji Showtime. Mowa o Harrisonie Morganie, biologicznym synu Dextera i zmarłej Rity Morgan, który był dla protagonisty bardzo ważną postacią. Na oficjalnym profilu serialu na Twitterze pojawił się bowiem specjalny teaser z okazji Dnia Ojca. Krótkie wideo przedstawia zdjęcie Dextera z synem. Zobaczcie sami.

Chcesz poznać sekret? Tatuś zabija ludzi - czytamy na Twitterze.

https://twitter.com/SHO_Dexter/status/1406612805369962506

Jak wiemy, Dexter zostawił swojego syna za sprawą finału 8. sezonu, powierzając go wcześniej pod opiekę Hanny McKay. Jak sądzicie, czy w 9. sezonie dojdzie do ponownego spotkania Dextera i Harrisona?

Przypomnijmy, że w serialu na pewno pojawią się Clancy Brown, portretujący w serialu antagonistę, Julia Jones, która gra Angelę Bishop - szefową policji o indiańskim pochodzeniu, Alano Miller w roli sierżanta policji i trenera wrestlingu w liceum w Iron Lake, a także Johnny Sequoyah, Jack Alcott oraz Jamie Chung.

Dexter - premiera 9. sezonu odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w 2021 roku.