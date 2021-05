Dexter - teaser 9. sezonu ujawnia nową tożsamość bohatera!

fot. Showtime

Prace na planie 9. sezonu serialu Dexter, w którym Michael C. Hall powraca do roli seryjnego mordercy, trwają już od kilku miesięcy. Od tego czasu do sieci trafiają nowe informacje dotyczące oczekiwanej przez fanów Dextera produkcji. Na oficjalnym koncie serialu na Twiterze pojawił się ostatnio krótki teaser, który zdradza imię i nazwisko, pod którymi ukrywa się Morgan. Dexter przedstawia się teraz jako... Jim Lindsay. Warto dodać, iż Lindsay to nazwisko pisarza, który stworzył postać Dextera Morgana.

Poniżej znajdziecie teaser, który, ukazując pracowniczy identyfikator bohatera, zdradza nową tożsamość i nowe miejsce pracy protagonisty. Wygląda na to, że Dexter, a raczej Jim, jest teraz sprzedawcą w Fred's Fish & Game.

https://twitter.com/SHO_Dexter/status/1397258666202386435

Przypomnijmy, że akcja nadchodzącej produkcji jest osadzona w fikcyjnym miasteczku Iron Lake w stanie New York. Nowa odsłona liczyć będzie 10 odcinków i ma wynagrodzić fanom nie najlepiej przyjęty finał 8. sezonu.

W obsadzie znaleźli się Clancy Brown, portretujący w serialu antagonistę, Julia Jones, która gra Angelę Bishop - szefową policji o indiańskim pochodzeniu, Alano Miller w roli sierżanta policji i trenera wrestlingu w liceum w Iron Lake, a także Johnny Sequoyah, Jack Alcott oraz Jamie Chung.

Dexter - premiera 9. sezonu odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w 2021 roku.