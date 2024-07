Tak wygląda Dexter Morgan za młodu. Zdjęcia z nowego serialu w świecie antybohatera

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z serialu Dexter: Original Sin, za który odpowiadają platforma Paramount+ oraz telewizja Showtime. W tej produkcji poznamy młodość Dextera Morgana z kultowego serialu Dexter, w którym grał go Michael C. Hall. Historia przeniesie fanów do 1991 roku.

Dexter: Original Sin - zdjęcia

Na zdjęciach są Patrick Gilson jako Dexter Morgan, Molly Brown jako Debra Morgan oraz Christian Slater jako Harry Morgan.

Dexter: Original Sin - Dexter i Harry Morganowie

Dexter: Original Sin - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

W obsdzie są także James Martinez jako młodsza wersja Batisty, Christina Milian (Grandfathered) jako młodsza wersja LaGuerty; Alex Shimizu (The Blacklist) jako młodsza wersja Masuki oraz Reno Wilson (Good Girls) jako Bobby Watt, przyjaciel Dextera i Harry'ego.

Clyde Phillips, który pracował przy oryginale, jest showrunnerem. Prace na planie trwają. Data premiery nie jest znana.