Dexter - osiem sezonów serialu na CANAL+ online!

fot. Showtime

Serial Dexter powstał na motywach powieści Jeffa Lindsaya. Opowiada o seryjnym mordercy, który za dnia pracuje jako analityk śladów krwi w wydziale policji w Miami, a nocą ściga morderców, wymierzając im sprawiedliwość. W tytułową rolę wcielał się Michael C. Hall. Serial cieszył się ogromną popularnością od czasu premiery w 2006 roku.

W ciągu 7 lat emisji powstało 8 sezonów i 96 odcinków. Wszystkie serie kultowego Dextera będą dostępne w serwisie CANAL+ online na canalplus.com już od początku marca.

Dexter - galeria

Dexter

Warto też dodać, że w serwisie premierę będzie też mieć Dexter: New Blood, czyli kontynuacja Dextera. Akcja 10-odcinkwego sezonu rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z 8. sezonu, gdy bohater rzekomo zginął w trakcie huraganu. Dexter przybrał nową tożsamość. Teraz nazywa się Jim Lindsay i pracuje jako sprzedawca w sklepie w małym miasteczku w stanie Nowy Jork. Czy nowe otoczenie pomogło opanować mu jego potrzebę mordu?

Dexter: New Blood w całości trafi do serwisu CANAL+ online 9 marca 2022 roku. Będzie go można również oglądać na antenie CANAL+.

Dexter: New Blood - galeria

DEXTER: NEW BLOOD

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.