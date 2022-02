Attack on Titan - Saul Goodman jako tytan! Nawiązanie do Breaking Bad w anime

fot. studio WIT // AMC

Attack on Titan opowiada o świecie opanowanym przez ogromne, humanoidalne istoty zwane tytanami. Ludzkość, aby przetrwać, zmuszona była odgrodzić się od świata wysokimi murami. Pewnego dnia życie Erena, Mikasy i Armina zamienia się w koszmar, gdy u bram miasta pojawia się pięćdziesięciometrowy tytan.

Obecnie emitowany jest finałowy sezon anime, które powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Hajime Isayamy. W najnowszym 22. odcinku czwartej serii pojawiło się nietypowe, popkulturowe nawiązanie. W jednej ze scen, podczas gdy bohaterowie znajdowali się na dachu budynku pojawił się tytan przypominający... Saula Goodmana z Breaking Bad. W tego prawnika w serialu oraz jego spin-offie pt. Zadzwoń do Saula wciela się Bob Odenkirk. Nie jest to przypadek, ponieważ mangaka bardzo lubi zachodnie seriale i filmy. Czerpie dużo inspiracji z zachodniej kultury, co widać również w jego stylu rysowania, imionach bohaterów (angielskie, niemieckie, nawet polskie) oraz historii (nawiązania do getta, budynki). Isayama przyznał też, że postać Falco jest inspirowana Jessem Pinkmanem z Breaking Bad.

Zobaczcie poniżej, jak Saul Goodman prezentował się w mandze i anime jako tytan.

https://twitter.com/Xemmypoo/status/1493105270205075459?s=20&t=Vv5KoFHkvAXFbrAMs_FnmQ

Warto też przypomnieć, że to nie jedyne nawiązanie do popularnych seriali, które pojawiło się w mandze Atak tytanów. W 96 rozdziale swoje cameo w formie tytana zaliczyli bohaterowie Gry o Tron - Tyrion, Arya, Margaery, Varys i Littlefinger. Zobaczcie poniżej.

fot. Kodansha

