Scenariusz do filmu Gorączka 2 już na ukończeniu. Michael Mann o swoim kultowym dziele

Flickr

Reklama

Michael Mann potwierdził, że jest bliski ukończenia scenariusza do filmu Gorączka 2, który powstanie na bazie jego książki. Reżyser ogłosił to podczas rozmowy na Festiwalu Filmowym Red Sea w Arabii Saudyjskiej. Żartobliwie stwierdził, że końcówkę napisze w trakcie lotu do Los Angeles.

Podczas rozmowy na temat kultowego statusu oryginalnej Gorączki zbliżającej się do 30. rocznicy premiery, Michael Mann przyznał, że nie jest zaskoczony jej sukcesem i długowiecznością.

To wszystko tkwi w scenariuszu. Jest bardzo dopracowany i złożony. Nie chodzi o to, by wydawał się skomplikowany. Chodzi o to, żeby wciągnąć cię w tę podróż. Struktura filmu zawarła to w konflikcie. Każdy jest w 100% zaangażowany w to, by Neil McCauley uciekł. Jednocześnie wszyscy chcą, aby Vincent Hanna schwytał Neila McCauleya. Ta sprzeczność pomaga utrzymać pamięć o filmie.

Mann dodał, że po tym filmie planuje zająć się wcześniej zapowiadanym projektem o bitwie pod Hué z 1968 roku, jednej z najkrwawszych bitew wojny w Wietnamie. W trakcie tej bitwy wojska Wietnamu Południowego i żołnierze USA odbili miasto Hué po miesiącu brutalnych walk miejskich.

Gorączka 2 - opis książki

Michael Mann, połączył siły z autorką Meg Gardiner, laureatką nagrody im. Edgara Allana Poego, w swojej pierwszej powieści kryminalnej – wybuchowym powrocie do świata i bohaterów swojego klasycznego filmu Gorączka. To zupełnie nowa historia ukazująca wydarzenia poprzedzające te przedstawione w jego kultowym filmie, jak też ich następstwa.