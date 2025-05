Serial Harry Potter z kontrowersyjnymi poglądami pisarki? Szef HBO odpowiada

Źródło: The Rowling Library. Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=3uLa3WKXwLg

Kwestia kontrowersyjnych poglądów J.K. Rowling w serialu Harry Potter nie jest przypadkowa, ponieważ pisarka jest producentką serialu, więc wiele osób zadawało sobie to pytanie. Czy w serialu mogą znaleźć się jej poglądy skoro aktywnie przy nim pracuje? Casey Bloys, szef HBO, został o to zapytany w rozmowie w podcaście The Town. Podkreślił otwarcie: fabuła serialu nie zostanie nasączona żadnymi kontrowersyjnymi poglądami pisarki.

Kontrowersyjna twórczyni Harry'ego Pottera

Bloys musiał więc rozwinąć myśl i wyjaśnić, dlaczego współpracują z J.K. Rowling pomimo jej poglądów.

– Decyzja o współpracy z J.K. Rowling nie jest dla nas czymś nowym. Pracujemy razem już od 25 lat – wyjaśnił, nawiązując do początków filmowej serii, z którą pisarka jest związana poprzez Warner Bros.

Podkreśla, że prywatne poglądy danych osób nie są reprezentowane na ekranie w produkcjach realizowanych przez HBO. Jako przykład podał serial Cormoran Strike, który powstał we współpracy z BBC na podstawie innych książek J.K. Rowling.

– Mamy już serial w HBO oparty na jej twórczości pod tytułem Cormoran Strike, który robimy z BBC. Wydaje się więc jasne, że to są jej osobiste poglądy polityczne, do których ma prawo. Serial Harry Potter nie będzie w tajemnicy nasączony żadnymi poglądami. Jeśli chcesz z nią o tym dyskutować, możesz iść na Twittera.

Wcześniej mówił, że poglądy J.K. Rowling nie mają wpływu na to, kogo zatrudniają do pracy przy serialu – zarówno za kamerą, jak i w obsadzie.

Harry Potter – obsada serialu

Przypomnijmy, że HBO potwierdziło pierwsze nazwiska aktorów w serialu.

Paapa Essiedu jako Severus Snape

Dokładna data premiery nie została ogłoszona.