Dexter: Resurrection z pozytywnym odbiorem. Jak wysokie oceny zebrał powrót mordercy?
Powrót Dextera, zarówno do żywych, jak i w serialu spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Produkcja zbiera wyjątkowo wysokie oceny
Dzięki ciepłemu przyjęciu 9. odcinka Dexter: Resurrection, serial znajduje się obecnie na fali ogromnych sukcesów odcinkowych. Oczywiście, przekonanie, że sequel będzie właściwym powrotem do formy, zaczęło się już od pierwszych recenzji nowej produkcji, które ostatecznie zaowocowały rekordowo wysokim wynikiem w historii serii – 95% w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków.
Serial bez wątpienia spełnił początkowe oczekiwania publiki. Co więcej, oceny widzów dla odcinków Dexter: Resurrection na IMDb utrzymują się na bezprecedensowo wysokim poziomie – co wydawało się mało prawdopodobne po dzielącym publikę finale New Blood.
Jakie oceny dostaje Dexter: Resurrection?
Od 3. odcinka serialu każdy kolejny odcinek ma ocenę powyżej 9/10 na IMDb. To niezwykle trudne osiągnięcie dla dramatycznych seriali telewizyjnych, zwłaszcza dla produkcji, której ostatnie sezony były odbierane przez publiczność w sposób podzielony. Siedem kolejnych odcinków Dexter: Resurrection z oceną powyżej 9/10 dorównuje bardzo niewielu innym kryminalnym produkcjom, jak np. wysoko ceniony 5. sezon Breaking Bad który ma aż 12 odcinków ocenionych na 9/10 bądź wyżej.
Dexter: Resurrection - zdjęcia
