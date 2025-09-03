Reklama
placeholder

Dexter: Resurrection z pozytywnym odbiorem. Jak wysokie oceny zebrał powrót mordercy?

Powrót Dextera, zarówno do żywych, jak i w serialu spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Produkcja zbiera wyjątkowo wysokie oceny
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  dexter resurrection 
oceny
Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 9 fot. materiały prasowe
Reklama

Dzięki ciepłemu przyjęciu 9. odcinka Dexter: Resurrection, serial znajduje się obecnie na fali ogromnych sukcesów odcinkowych. Oczywiście, przekonanie, że sequel będzie właściwym powrotem do formy, zaczęło się już od pierwszych recenzji nowej produkcji, które ostatecznie zaowocowały rekordowo wysokim wynikiem w historii serii – 95% w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków.

Serial bez wątpienia spełnił początkowe oczekiwania publiki. Co więcej, oceny widzów dla odcinków Dexter: Resurrection na IMDb utrzymują się na bezprecedensowo wysokim poziomie – co wydawało się mało prawdopodobne po dzielącym publikę finale New Blood.

Jakie oceny dostaje Dexter: Resurrection?

Od 3. odcinka serialu każdy kolejny odcinek ma ocenę powyżej 9/10 na IMDb. To niezwykle trudne osiągnięcie dla dramatycznych seriali telewizyjnych, zwłaszcza dla produkcji, której ostatnie sezony były odbierane przez publiczność w sposób podzielony. Siedem kolejnych odcinków Dexter: Resurrection z oceną powyżej 9/10 dorównuje bardzo niewielu innym kryminalnym produkcjom, jak np. wysoko ceniony 5. sezon Breaking Bad który ma aż 12 odcinków ocenionych na 9/10 bądź wyżej.

Dexter: Resurrection - zdjęcia

Dexter: Zmartwychwstanie - oficjalny kadr z nowego serialu o fikcyjnym seryjnym mordercy. To kontynuacja przygód Dextera Morgana

Neil Patrick Harris jako Lowell - jego alter ego to The Tattoo Collector.

arrow-left
Dexter: Zmartwychwstanie - oficjalny kadr z nowego serialu o fikcyjnym seryjnym mordercy. To kontynuacja przygód Dextera Morgana
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  dexter resurrection 
oceny
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,2

2025
Dexter: Zmartwychwstanie
Dexter: Zmartwychwstanie Thriller

Najnowsze

1 10. Thunderbolts* - 7,4 (93%)
-

Void i grupa New Avengers. Nowe grafiki koncepcyjne z Thunderbolts*

2 Wicked for Good
-

Nie możecie tego przegapić! Nowy klip z Wicked: Na dobre

3 Superman
-

Kontynuacja Supermana zapowiedziana. Gunn podaje datę premiery

4 Wednesday - sezon 2
-

Kim jest postać Lady Gagi w Wednesday? Sprawdźcie, jak wypadła!

5 The Paper
-

The Paper dostanie 2. sezon. Czy spin-off Biura zachwyci fanów?

6 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV