W internecie pojawiło się kilka nowych zdjęć z planu Dexter Resurrection, na których widać protagonistę, uciekającego po Nowym Jorku w towarzystwie kilku znajomych twarzy. Jedno ze zdjęć pokazuje pierwsze spojrzenie na powrót Harry’ego, ojca Dextera, w nowym serialu. Podobnie jak w oryginalnym, pojawia się on na siedzeniu pasażera, udzielając swojemu synowi jakiejś mądrości lub porady. Bohater Jamesa Remara był nieobecny w Dexter: New Blood. Pozostałe zdjęcia pokazują syna Dextera, Harrisona, pracującego w hotelu jako bagażowy. Prawdopodobnie protagonista będzie próbował pojednać się z nim w nadchodzącej produkcji.

Prawdopodobnie Dexter: Resurrection uniknie największego błędu New Blood. Chodzi o...

Zdjęcia z Dexter: Resurrection

Oryginalny serial był ogromnym hitem pod koniec lat 2000 i zdobył wiele prestiżowych nagród oraz nominacji. Niestety, finał kontynuacji, Dexter: New Blood, nie przypadł do gustu fanom. Po ośmiu sezonach zostali oni z niedokończonymi wątkami i nadzieją, że być może kiedyś serial powróci, by wyjaśnić wszystkie niejasności.

Jak dotąd jedyne co wiadomo o dacie premiery Dexter: Resurrection, to że ukaże się w lecie 2025 roku na Paramount+.