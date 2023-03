Diablo 4 - beta. Testuj razem z naEKRANIE i zagraj wcześniej w nową odsłonę serii!

fot. Blizzard

Nadchodząca beta Diablo 4 pozwoli zapoznać się z fragmentem rozgrywki z nowej odsłony serii. W dniach 17-20 marca odbędzie się pierwsza faza testów, w której udział wezmą te osoby, które zdecydowały się na zakup gry w przedsprzedaży oraz... m.in. gracze, którzy zdobędą kod na naszych profilach na Instagramie oraz Facebooku. Wystarczy skomentować dedykowany post i kreatywnie napisać nam dlaczego to właśnie Wy macie zgarnąć klucz. Autorzy najciekawszych odpowiedzi, udzielonych przed godziną 16:00, otrzymają jeden z 50 (25 dostępów na Instagramie i tyle samo na Facebooku) kodów umożliwiających udział we wczesnym dostępie do bety na wybranej przez siebie platformie: PC, PlayStation 4, PS5, Xboksie One lub Xboksie Series S/X.

Diablo IV - zawartość dostępna w trakcie testów

Gracze będą mieli okazję zapoznać się z prologiem oraz pierwszą lokacją, Strzaskanymi Szczytami. Do dyspozycji uczestników testów podczas wczesnego dostępu oddane zostaną trzy klasy postaci: barbarzyńca, łotr oraz czarodziej. Tydzień później będzie można sprawdzić również nekromantę i druida. Warto również zaznaczyć, że na konsolach będzie można wypróbować również tryb kanapowej kooperacji.

Diablo 4 - premiera pełnej wersji zaplanowana została na 6 czerwca 2023 roku.