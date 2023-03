Diablo 4 - kiedy będzie można pobierać betę? Poznaliśmy termin

fot. Blizzard Entertainment

W marcu odbędą się zamknięte i otwarte beta testy Diablo 4. Dla zdecydowanej większości graczy będzie to pierwsza okazja, by przed zaplanowaną na czerwiec premierą przekonać się, jak wypada nowa odsłona tej popularnej serii. Zamknięta faza testów rozpocznie się 17 marca o godzinie 17:00, a otwarta dokładnie tydzień później. Zainteresowani będą mogli jednak stosownie się do tego przygotować i pobrać niezbędne pliki z wyprzedzeniem, by nie tracić cennego czasu i w pełni przeznaczyć go na zwiedzanie Sanktuarium.

Wczesne pobieranie bety Diablo 4 będzie możliwe od 15 marca, godziny 17:00 czasu polskiego. Wczesne pobieranie otwartej bety rozpocznie się zaś 22 marca, również o godzinie 17:00. Ujawniono także, że podczas pierwszej fazy testów gracze będą mogli zmierzyć się z bossem świata Aszawą. Będzie ona czekać na śmiałków 18 marca o 18:00 i 20:00, 19 marca o 6:00 i 8:00 oraz 25 marca o 18:00 i 20:00, 26 marca o 7:00 i 9:00.

Przypominamy, że premiera Diablo 4 została zaplanowana na 6 czerwca 2023 roku. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.