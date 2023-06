Diablo 4 otrzyma co najmniej dwa dodatki? Twórcy rozpoczęli już prace

fot. Blizzard

Rod Fergusson, dyrektor generalny Diablo 4, szczegółowo ujawnił, czym aktualnie zajmują się deweloperzy. Okazuje się, że programiści mająco robić, bo oprócz aktualizacji eliminujących błędy i poprawiających balans, trwają prace nad sezonami oraz dwoma odrębnymi dodatkami. Jak zdradził Fergusson, wszystko to dzieje się w tym samym czasie.

W tej chwili, gdy tu siedzę, mamy zamiar uruchomić główną grę, kończymy już pierwszy sezon, pracujemy także nad drugim sezonem. Ponadto pracujemy nad pierwszym rozszerzeniem i zaczynamy prace nad drugim rozszerzeniem. Wszystko to dzieje się właśnie teraz, równolegle – powiedział Fergusson w rozmowie z Kinda Funny Games.

Wygląda na to, że na dodatki będzie warto czekać. Już sama podstawka jest wypełniona sporą dawką zawartości. Premiera gry już jutro, ale już teraz możecie przeczytać naszą recenzję, w której piszemy:

Diablo 4 to gra-usługa, a twórcy mają ambitne plany jej rozwoju poprzez wprowadzanie zawartości sezonowej i dodatków, które utrzymają graczy przez dłuższy czas. Już na tym etapie jest to jednak produkcja warta uwagi – zarówno dla miłośników marki, jak i osób poszukujących satysfakcjonującej gry z gatunku hack and slash. Świat jest ogromny, kampania rozbudowana, a zawartości mnóstwo. No i najważniejsze: po prostu dobrze się w to gra.

W Diablo 4 już jutro (6 czerwca) będą mogli zagrać posiadacze standardowej edycji dostępnej na PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Osoby, które zdecydowały się na zakup droższej, ale i bogatszej edycji, mogły rozpocząć zabawę od 2 czerwca.