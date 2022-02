Discord pozwoli powiązać konto z PlayStation Network

Źródło: Discord

Sony PlayStation dołącza do grona platform przystosowanych do ścisłej współpracy z Discordem. Dzięki możliwości przypisania konta PSN do komunikatora gacze będą mogli wyświetlić swój numer PSN ID na discordowym profilu , co ułatwi im odnalezienie znajomych grających na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Ponadto użytkownicy konsol Sony będą mogli wyświetlić znajomym, w jaki tytuł aktualnie grają.

Aby powiązać konta, należy odpalić aplikację Discord bądź zalogować się na stronie internetowej komunikatora i w sekcji User Settings odnaleźć zakładkę Connection. Następnie, po kliknięciu w ikonę PlayStation, serwis poprosi nas zalogowanie się na konto PSN. Takie ścisłe powiązanie platform uprzyjemni m.in. ogrywanie tytułów wieloosobowych. Gracze pecetowi oraz xboksowi będą mogli szybciej podjąć decyzję o dołączeniu do rozgrywki w tytułach multiplatformowych.

Discord - powiązanie konta PSN

Korporacje zaczęły zacieśniać współpracę w maju 2021 roku, zapowiadając, że pierwsze rezultaty porozumienia ujrzą światło dzienne na początku 2022 roku. Dołączenie PSN do platform kompatybilnych z komunikatorem to dopiero początek kooperacji. Na stronie blogowej Discorda możemy przeczytać, że firma zamierza rozszerzać partnerstwo z PlayStation, aby odnaleźć nowe metody na „kolektywne tworzenie doświadczeń społecznościowych”.

