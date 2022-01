Call of Duty - kolejne odsłony serii także na PlayStation. Przynajmniej na razie

fot. Activision

Niedawne informacje o przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft postawiły pod znakiem zapytania przyszłość takich marek jak np. Call of Duty na konsolach PlayStation. Jason Schreier informuje jednak, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni i kolejne odsłony tej serii trafią również na urządzeniach Sony.

Dziennikarz ujawnił, powołując się na "osoby zaznajomione ze sprawą", że posiadacze konsol japońskiej firmy zagrają co najmniej w trzy nadchodzące części: tegoroczną, kontynuację Modern Warfare oraz sequel Warzone, czyli popularnej gry free to play, która na rynek trafiła w 2020 roku. Nie wiadomo natomiast co stanie się później, a sam Schreier mówi, że jest to niejasne.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1486107899948642310

Warto również przypomnieć, że także Phil Spencer, odpowiedzialny za markę Xbox, zapewniał, że będą oni trzymać się dotychczasowych umów. Na podobny krok zdecydowano się po przejęciu Bethesdy, dzięki czemu Deathloop i Ghostwire: Tokyo powstawały w pierwszej kolejności z myślą o PS5.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.