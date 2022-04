Disney+ usuwa hołd dla Stana Lee i Rega E. Catheya. Twórca Luke'a Cage'a reaguje

Fot. Materiały prasowe

Ostatnio było głośno o tym, że Disney+ ocenzurowało dwie sceny z Falcon i Zimowy żołnierz za przemoc, prawie rok po pierwszej emisji. Teraz platforma postanowiła wprowadzić kontrowersyjną zmianę do seriali Marvela, które niedawno zostały dodane w serwisie. Ekipa Bounding Into Comics zauważyła, że hołd dla Stana Lee i aktora Rega E. Catheya zostały usunięte z produkcji The Punisher i Luke Cage. Ciężko wyjaśnić, z jakiego powodu.

Może to być zwykła pomyłka, jak w wypadku wspomnianego Falcona i Zimowego Żołnierza - gdzie Disney+ stwierdziło, że odcinek został wrzucony na platformę przez przypadek. Na razie jednak nie ma żadnych informacji na ten temat ani oficjalnych wyjaśnień. Cheo Hodari Coker, twórca serialu Luke Cage, nie jest jednak zadowolony ze zmian i usunięcia hołdu dla Catheya, który zmarł po walce z rakiem w 2018 roku.

Cheo Hodari Coker najpierw wyraził swoją obawę przed przeniesieniem serialu z Netflixa na Disney+.

https://twitter.com/cheo_coker/status/1495862973289615370

Później odniósł się do usunięcia hołdu przez Disney+.

Dlaczego to zrobiono? Reg E Cathey był częścią serca i duszy drugiego sezonu. Nie czuliśmy się zobowiązani, by zadedykować mu sezon tylko dlatego, że zmarł - czyliśmy się do tego zobowiązani, ponieważ go kochaliśmy, a on był naszą siłą napędową.

https://twitter.com/cheo_coker/status/1511093679016009734

