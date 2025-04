Przyjmie rolę czy odrzuci jak wielu innych? Nowy aktor przymierzany do Star Wars: Starfighter

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lionsgate

Reklama

Nie każdy aktor chce już grać w Gwiezdnych Wojnach, czego dowodem jest lista artystów, którzy rzekomo odrzucili angaż w filmie Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy'ego, twórcy hitu Deadpool & Wolverine. W obsadzie, co prawda, znajduje się już Ryan Gosling, ale nadal daleko jej do miana gwiazdorskiej. Może się to jednak zmienić za sprawą nowego aktora, którego przymierza się do produkcji, której akcja dzieje się po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie, ostatniej dotychczasowej części Gwiezdnej Sagi.

Aktore, o którym jest mowa, to Dacre Montgomery, gwiazda Stranger Things i nie tylko, bo występował również w Elvisie. Montgomery miałby się wcielić w jednego z głównych męskich bohaterów w produkcji.

Takie informacje udało się pozyskać Nexus Point News. Należy mieć jednak dalej na uwadze, że w tej chwili jest to wyłącznie plotka.

Film science fiction Predator: Badlands ma polski tytuł. Fani mogą ocenić

Star Wars: Starfighter - o czym może być film?

Jak podaje Richtman, Star Wars: Starfighter podobno opowie historię 15-letniego chłopca, który wyruszy na niebezpieczną misję ze swoim wujkiem (Ryan Gosling). Będą oni jednak ścigani przez dwójkę złoczyńców. W role antagonistów mieli ponoć wcielić się Mikey Madison (Anora), Jesse Plemons (Rodzaje życzliwości) oraz Jodie Comer (28 lat później), jednak wszyscy rzekomo odrzucili propozycje.

W filmie nie zobaczymy również Grety Lee (Poprzednie życie) ani Sarah Snook (Sukcesja), którym także zaproponowano udział w produkcji. Lee mogła wcielić się w "właścicielkę kantyny", natomiast Snook - w matkę głównego bohatera.

Oficjalnie szczegóły fabularne są wciąż nieznane, dlatego warto brać te informacje z przymrużeniem oka. Premiera filmu zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Seriale aktorskie Star Wars [RANKING]